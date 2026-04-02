02 апреля, 15:22

В России могут вырасти цены на интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цены на интернет могут вырасти в России. Об этом заявил генеральный директор одной информационно-аналитической компании Игорь Бедеров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Причин для такого развития событий, по словам эксперта, множество, но наиболее очевидными сейчас кажутся последние решения регулирующих органов и законодателей, касающиеся VPN-сервисов, а также заметный рост популярности данных платформ.

По его мнению, вышеуказанные факторы могут объяснить практически все, поскольку трафик проходит в обход основных сервисов.

"Ни одна из компаний, массовых крупных компаний, она не будет говорить о том, что собственник ее хочет зарабатывать, как раньше. Они будут объяснять это социальными проблемами, рисками, объемом трафика, воздействием регуляторов, но ни в коей мере не собственной жадностью", – заключил Бедеров.

Одной из причин резкого скачка цен на домашний интернет может стать тройное повышение стоимости Китаем оптоволокна для России, заявляли ранее эксперты. Однако, по мнению некоторых из них, это не должно привести к повальному увеличению тарифов по всей стране. В частности, подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было и сети только прокладываются.

Более того, вероятность возможных спекуляций со стороны провайдеров на сегодняшний день оценивается как низкая, поскольку Федеральная антимонопольная служба активно следит за ситуацией.

Домашний интернет в России может подорожать из-за роста цен на оптоволокно

технологии

