Артемий Лебедев оштрафован на 40 тыс руб за осквернение религиозных символов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Суд в Москве оштрафовал блогера и дизайнера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что суд привлек Лебедева к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Ранее в своем телеграм-канале блогер рассказал, что не понимает, почему в мавзолеях лежат "напоказ трупики". Он также удивился количеству людей, которые хотят посетить подобные места и приложиться к мощам. По данному факту Следственный комитет России проводил проверку.

Общественница Анна Ильина просила проверить Лебедева на ЛГБТ-пропаганду (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за логотипа города Суздаля. Она отметила, что в студии блогера создали логотип, на котором изображен голубой сокол. Жителей не устроил не только цвет, но и форма птицы.