Малолетнему ребенку зажало пальцы на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета города.

ЧП случилось утром 23 апреля. Мальчик вместе с матерью поднимался по подъемнику на одной из станций метро в Центральном районе, когда решил сесть на ступени, после чего его пальцы застряли между ними. В результате он получил травмы.

В настоящее время следователи занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Схожий инцидент ранее произошел в Приморье. Четырехлетняя девочка упала с эскалатора, после чего ее руку зажал механизм складывающихся ступеней. Ее доставили в больницу.

По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ответственность за ход и результаты расследования взяла на себя региональная прокуратура.

