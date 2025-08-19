Ребенок получил травму на эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Свердловской области"

Малолетний ребенок получил травму на эскалаторе в торговом центре на улице Академика Шварца в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерия Горелых, женщина с двумя детьми пришла в торговый центр. Она держала их за руки, однако отвлеклась и потеряла мальчика из виду. В этот момент и случилась трагедия.

"Очевидцы, ставшие невольными свидетелями этой жуткой трагедии, рассказали в дежурную часть ОП-12 УМВД по городу Екатеринбургу о случившемся в 19:50. Скорая помощь прибыла на место ЧП через 7 минут. Травмированную часть руки врачи быстро убрали в лед и вместе с малышом доставили в девятую горбольницу", – цитирует его телеграм-канал ведомства.

Как отметил Горелых, семья благополучная, на учете не состоит, а родители воспитывают трех детей.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). В рамках расследования допрашиваются очевидцы, руководство и персонал торгового центра.

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело после травмирования несовершеннолетней в ТиНАО. В лесном массиве одного из СНТ была обнаружена девочка с травмами в области головы и туловища. Для оказания помощи ее госпитализировали.

