Следователи возбудили уголовное дело после травмирования девочки в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи столичного СК возбудили уголовное дело после травмирования несовершеннолетней девочки в ТиНАО, передает телеграм-канал ведомства.

По данным Следственного комитета, 2 июля в лесном массиве одного из СНТ была обнаружена девочка с травмами в области головы и туловища. Для оказания помощи ее госпитализировали.

В связи с произошедшем заведено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время свидетелей допрашивают. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования версия падения дерева на девочку не подтвердилась.

Ранее в Кузбассе возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Это произошло после того, как семилетний мальчик сломал позвоночник при падении с батута. В региональном СК указали, что ребенок оперся спиной на стенку батута, не заметив в нем дыру, и упал с трехметровой высоты.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Алексея Ткача доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.