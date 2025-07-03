03 июля, 11:43Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело после травмирования девочки в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следователи столичного СК возбудили уголовное дело после травмирования несовершеннолетней девочки в ТиНАО, передает телеграм-канал ведомства.
По данным Следственного комитета, 2 июля в лесном массиве одного из СНТ была обнаружена девочка с травмами в области головы и туловища. Для оказания помощи ее госпитализировали.
В связи с произошедшем заведено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время свидетелей допрашивают. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ведомстве отметили, что в ходе расследования версия падения дерева на девочку не подтвердилась.
Ранее в Кузбассе возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Это произошло после того, как семилетний мальчик сломал позвоночник при падении с батута. В региональном СК указали, что ребенок оперся спиной на стенку батута, не заметив в нем дыру, и упал с трехметровой высоты.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Алексея Ткача доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.