Ребенок получил травму при прохождении досмотра на вокзале Санкт-Петербурга

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Четырехлетний мальчик получил травму во время прохождения досмотра на вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером во вторник, 1 июля, на центральном входе в здание Московского вокзала. После случившегося ребенку была оказана необходимая медпомощь.

Прокуратура планирует дать оценку действиям ответственных лиц, а также проверить соблюдение требований безопасности при эксплуатации досмотрового оборудования. После будут приняты меры реагирования.

Ранее семилетний мальчик сломал позвоночник при падении с надувного батута в городском парке "Полысаево" в Кузбассе. По данным регионального СК, ребенок, не заметив дыру, оперся спиной на стенку батута и упал с трехметровой высоты. В результате он получил травмы, его госпитализировали.

Следователи решили возбудить дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СМИ, у мальчика после падения с батута выявили компрессионный перелом четырех позвонков.

