Фото: телеграм-канал "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Семилетний мальчик сломал позвоночник при падении с батута в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

По данным СК, инцидент произошел 12 июня в городском парке "Полысаево". В ведомстве указали, что мальчик, не заметив дыру в надувном батуте, оперся спиной на его стенку и упал с трехметровой высоты. В результате он получил травмы. Ребенка госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Следователи провели проверку, по результатам которой решили возбудить дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время сотрудники регионального СК проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства и причины инцидента.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Алексея Ткача доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным СМИ, у мальчика после падения с батута выявили компрессионный перелом четырех позвонков. В связи с этим прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения закона, в том числе соответствия аттракциона техническим требованиям. После будет решен вопрос о принятия необходимых мер реагирования, уточнила пресс-служба ведомства.

Ранее парк развлечений "Остров мечты" начал внутреннее расследование после того, как 10-летний ребенок упал с арт-объекта "Вулкан". Сперва мальчик был доставлен в медпункт парка, а затем передан врачам скорой помощи.

На записях с камер видеонаблюдения было видно, как ребенок взобрался на арт-объект в присутствии отца. Представители парка напомнили, что по правилам на конструкцию забираться нельзя.

