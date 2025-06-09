Парк "Остров мечты" начал расследование после падения ребенка с арт-объекта

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Парк развлечений "Остров мечты" начал внутреннее расследование после того, как 10-летний ребенок упал с арт-объекта "Вулкан". Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Инцидент произошел в понедельник, 9 июня. Сперва ребенок был доставлен в медпункт парка, а затем передан врачам скорой помощи. Как заявили в учреждении, пока информации о характере травм мальчика от медиков не поступало.

Представители парка напомнили, что по правилам на арт-объект забираться нельзя. Кроме того, граждан предупредили, что дети должны находиться на территории "Острова мечты" вместе с родителями.

"В соответствии с записями камер видеонаблюдения ребенок взобрался на арт-объект в присутствии отца", – добавили в пресс-службе учреждения.

Представители парка пообещали дать комментарий после проведения служебного расследования.

Ранее в парке "Остров мечты" 17 человек, включая пятерых детей, застряли на аттракционе. Спустя время "Воздушный экспресс", где находились люди, вновь заработал после перезапуска системы.

Сотрудники парка оперативно приняли меры, в том числе вызвали специализированные подъемники. Однако помощь данной техники не понадобилась.

