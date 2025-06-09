Остановившийся с посетителями аттракцион в "Острове мечты" возобновил работу

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Аттракцион "Воздушный экспресс", работа которого была внезапно приостановлена в парке развлечений "Остров мечты", вновь заработал после перезапуска системы. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе парка.

17 человек, включая 5 детей, застряли на аттракционе в парке развлечений "Остров мечты" 9 июня.

Представители парка отметили оперативную реакцию своих сотрудников на инцидент. По их словам, работники сразу же предупредили посетителей об остановке и приняли меры, которые предусмотрены внутренним регламентом. К аттракциону были вызваны специализированные подъемники, помощь которых в результате не понадобилась.

"Системы аттракциона сработали одномоментно, как и предусмотрено техническими настройками аттракциона, тем самым обеспечив полную безопасность гостям", – отметили в пресс-службе парка.

Ранее 6 человек, в том числе 1 ребенок, оказались заблокированы на аттракционе "Властелин небес" в ставропольском парке "Победы" из-за поломки конструкции.

Застрявших людей спасли с помощью пожарной автолестницы. В результате все посетители были спущены на землю. В аварийно-спасательных работах были задействованы 23 человека и 9 единиц техники.

