09 июня, 16:32Происшествия
Остановившийся с посетителями аттракцион в "Острове мечты" возобновил работу
Фото: телеграм-канал Baza
Аттракцион "Воздушный экспресс", работа которого была внезапно приостановлена в парке развлечений "Остров мечты", вновь заработал после перезапуска системы. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе парка.
17 человек, включая 5 детей, застряли на аттракционе в парке развлечений "Остров мечты" 9 июня.
Представители парка отметили оперативную реакцию своих сотрудников на инцидент. По их словам, работники сразу же предупредили посетителей об остановке и приняли меры, которые предусмотрены внутренним регламентом. К аттракциону были вызваны специализированные подъемники, помощь которых в результате не понадобилась.
"Системы аттракциона сработали одномоментно, как и предусмотрено техническими настройками аттракциона, тем самым обеспечив полную безопасность гостям", – отметили в пресс-службе парка.
Ранее 6 человек, в том числе 1 ребенок, оказались заблокированы на аттракционе "Властелин небес" в ставропольском парке "Победы" из-за поломки конструкции.
Застрявших людей спасли с помощью пожарной автолестницы. В результате все посетители были спущены на землю. В аварийно-спасательных работах были задействованы 23 человека и 9 единиц техники.
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