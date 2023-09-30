00:07Происшествия
В Ставрополе шесть человек застряли на остановившемся аттракционе
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Ставрополе шесть человек, в том числе один ребенок, оказались заблокированы на аттракционе "Властелин небес" на высоте 35 метров в результате поломки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент произошел в городском парке "Победы". На место сразу же выехали спасатели. Застрявших людей начали спускать с помощью пожарной автолестницы.
Как уточнили в ведомстве, спасатели уже спустили ребенка и одного взрослого человека.
Ранее сообщалось о том, что две вагонетки столкнулись на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене. В результате пострадали восемь человек.
До этого двое детей пострадали в парке развлечений в подмосковном Орехово-Зуево. Вагон аттракциона "Веселая волна" оторвался при крутом повороте. В нем находились две девочки.
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