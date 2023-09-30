В Ставрополе шесть человек застряли на остановившемся аттракционе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Ставрополе шесть человек, в том числе один ребенок, оказались заблокированы на аттракционе "Властелин небес" на высоте 35 метров в результате поломки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в городском парке "Победы". На место сразу же выехали спасатели. Застрявших людей начали спускать с помощью пожарной автолестницы.

Как уточнили в ведомстве, спасатели уже спустили ребенка и одного взрослого человека.

Ранее сообщалось о том, что две вагонетки столкнулись на американских горках на площадке праздника Октоберфест в немецком Мюнхене. В результате пострадали восемь человек.

До этого двое детей пострадали в парке развлечений в подмосковном Орехово-Зуево. Вагон аттракциона "Веселая волна" оторвался при крутом повороте. В нем находились две девочки.