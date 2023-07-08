Колесо обозрения "Солнце Москвы" остановилось из-за замыкания

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Замыкание произошло в колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Посетителей вывели. Для эвакуации был подключен резервный генератор. Сейчас аттракцион не работает.

В пресс-службе колеса подтвердили краткосрочную остановку. Представители аттракциона заявили, что она никак не связана с технической поломкой. Аттракцион исправен и продолжит работу согласно графику.

В конце июня "Солнце Москвы" временно приостановило работу из-за сильного ветра и дождя в городе. По регламенту при ветре более 15 метров в секунду, а также когда средняя скорость ветра у вершины колонны, измеренная за 10 минут, превышает 12 метров в секунду, работа аттракциона прекращается.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" временно прекратило работу из-за сильного ветра