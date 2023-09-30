Спасатели спустили всех людей, застрявших на аттракционе в Ставрополе

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Спасатели спустили всех людей, которые оказались заблокированы на высоте 35 метров из-за поломки аттракциона в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве добавили, что всего в аварийно-спасательных работах были задействованы 23 человека и 9 единиц техники.

Инцидент произошел вечером 29 сентября в ставропольском парке "Победы". Шесть человек, в том числе один ребенок, оказались заблокированы на аттракционе "Властелин небес" из-за его поломки.

Застрявших людей спускали с помощью пожарной автолестницы.