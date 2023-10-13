В парке "Остров Мечты" прокомментировали происшествие с посетителем

Фото: телеграм-канал SHOT

Инцидент с посетителем "Острова Мечты" не связан с деятельностью парка. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе пространства.

Ранее СМИ сообщили, что один из посетителей парка, катаясь на американских горках, "проглотил язык" и впал в кому. Прибывшие на место медики диагностировали у него клиническую смерть.

"По данным прибывшей на место бригады скорой помощи, у посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем. Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи", – сообщили в пресс-службе "Острова Мечты".

Там отметили, что действия дежурного врача осуществлялись в соответствии с должностными инструкциями. Это подтверждают камеры видеонаблюдения.

Помимо этого, аттракцион, на котором катался молодой человек, был в исправном состоянии, имел сертификацию и был поставлен на государственный учет перед запуском, уточнили в компании.

До этого шесть человек застряли на остановившемся в Ставрополе аттракционе. Инцидент произошел в городском парке "Победы". Застрявших людей спускали в аттракциона с помощью пожарной лестницы.



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