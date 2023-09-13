Около 10 млн гостей посетили территорию "Солнца Москвы" на ВДНХ за год

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Никита Симонов

Около 10 миллионов гостей посетили территорию "Солнца Москвы" на ВДНХ с момента открытия в сентябре 2022 года, сообщает Агентство "Москва".

Территория, куда входят многофункциональный комплекс, городской променад и колесо обозрения, получила пять побед в национальных и городских конкурсах-премиях. За год на ней провели более 350 мероприятий, в соцсетях на нее подписаны 70 тысяч человек.

Мероприятия в честь дня рождения "Солнца Москвы" пройдут 16 и 17 сентября. Запланированы выступления музыкантов, интерактивная программа, открытие фотовыставки, праздничное шоу на аттракционе, а также концерт и подарки.

Кроме этого, с 13:00 до 18:00 на городском променаде все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с талисманом "Солнца Москвы" – солнечным зайчиком Лучиком.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 10 сентября прошлого года открыли Владимир Путин и Сергей Собянин. Аттракцион оборудован 30 кабинами, пять из них создали с прозрачным полом. Вместимость "Солнца Москвы" составляет 450 человек, один оборот колесо совершает примерно за 19 минут.

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