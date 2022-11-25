Игровой комплекс откроется на территории "Солнца Москвы" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты запланировали открыть игровой центр на территории "Солнца Москвы" в следующем году, проинформировали на сайте колеса обозрения.

Комплекс будет состоять из двух этажей. Он разместится на площади 4 000 "квадратов". Там запланировали создать детский городок с лабиринтом, боулинг на 18 дорожек, порядка 300 игровых автоматов, бильярд и тематический ресторан.

"Идея проекта идеально ложится в общую концепцию пространства "Солнца Москвы" – всесезонной городской площадки с многочисленными возможностями для индивидуального и семейного отдыха", – поделился гендиректор компании Денис Тетерин.

Уточняется, в игровом центре предполагается детский лабиринт площадью 700 "квадратов", пинг-понг, зона аркадных игр на 300 квадратных метров, а также VR-парк.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 10 сентября открыли на ВДНХ Владимир Путин и Сергей Собянин.

Аттракцион оборудован 30 кабинами, пять из них создали с прозрачным полом. Вместимость "Солнца Москвы" составляет 450 человек, один оборот колесо совершает примерно за 19 минут.

Яркость аттракциона "Солнце Москвы" в ночное время отрегулируют в соответствии с нормами

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