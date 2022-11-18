Москвичи выбрали символ для колеса обозрения "Солнце Москвы"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице завершился конкурс на выбор символа колеса обозрения "Солнце Москвы". Об этом сообщает пресс-служба оператора аттракциона.

"В голосовании приняли участие более тысячи пользователей, более 60% участников отдали свой голос за солнечного зайчика", – говорится в сообщении.

Конкурс проходил в соцсетях аттракциона. Сначала пользователи предлагали свои варианты, которых набралось более 200, а затем выбирали среди шести номинантов. В итоговое голосование вошли солнышко, медведь-добряк, львенок, двойняшки, жираф Лучик и победивший в итоге зайчик.

Отмечается, что в ближайшее время изображение талисмана "Солнца Москвы" разместят на территории аттракциона, брендированной одежде, а также сделают с ним сувениры.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 10 сентября открыли на ВДНХ Владимир Путин и Сергей Собянин.

Аттракцион оборудован 30 кабинами, пять из которых с прозрачным полом. Вместимость колеса составляет 450 человек, один оборот оно совершает примерно за 19 минут.



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