В Москве 17 человек застряли на аттракционе парка "Остров мечты"

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В столичном парке "Остров мечты" 17 человек, включая пятерых детей, застряли на аттракционе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Администрация парка, расположенного на проспекте Андропова, проводит работы для подачи электричества и спуска людей, а пожарно-спасательные подразделения держат нештатную ситуацию на контроле, добавили в МЧС.

Ранее в этом же парке произошла техническая остановка аттракциона "Мельница". Сотрудники отреагировали на инцидент и предложили гостям покинуть объект. Посетителям ничего не угрожало. Спустя время объект заработал в штатном режиме.

До этого колесо обозрения останавливалось в Измайловском парке Москвы. На высоте оказались пять кабинок, в которых были по два человека. Выяснилось, что во время работы аттракциона произошло отключение электричества. Позже оно было подано.

