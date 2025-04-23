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23 апреля, 16:56

Происшествия

Беременная женщина застряла в лифте роддома во время схваток на Дальнем Востоке

Фото: телеграм-канал "МЧСЕАО"

Беременная женщина застряла в лифте роддома во время схваток на Дальнем Востоке. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

Случай произошел в городе Биробиджане. По данным ведомства, беременная женщина оказалась заблокированной в неисправном лифте медицинского учреждения. При этом вместе с ней там находились двое врачей.

Для ее освобождения спасатели демонтировали дверь. Как уточнило МЧС, оборудование было в аварийном состоянии, поэтому работы велись с особой осторожностью. Операция заняла около пяти минут.

К моменту освобождения женщины у нее отошли воды. Врачи оперативно доставили пациентку в родильный зал. В настоящее время угрозы ее жизни и жизни ребенка нет.

Ранее лифт с девушкой упал в шахту на востоке Москвы. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. По данным СМИ, инцидент произошел в здании на Электрозаводской улице. Лифт упал в шахту с высоты пяти метров.

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