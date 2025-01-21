Аттракцион остановился в парке "Остров Мечты"

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Техническая остановка произошла у аттракциона "Мельница" в парке "Остров Мечты". Она была оперативно исправлена сотрудниками, рассказали в пресс-службе парка.

Уточняется, что остановка произошла в 19:36. Сотрудники "Острова Мечты" отреагировали на нее в соответствии с регламентом и должностными инструкциями.

"Операторы парка помогли посетителям покинуть аттракцион. Гостям ничего не угрожало", – добавили в пресс-службе.

В данный момент аттракцион работает в штатном режиме.

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