21 января, 21:47Происшествия
Аттракцион остановился в парке "Остров Мечты"
Фото: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"
Техническая остановка произошла у аттракциона "Мельница" в парке "Остров Мечты". Она была оперативно исправлена сотрудниками, рассказали в пресс-службе парка.
Уточняется, что остановка произошла в 19:36. Сотрудники "Острова Мечты" отреагировали на нее в соответствии с регламентом и должностными инструкциями.
"Операторы парка помогли посетителям покинуть аттракцион. Гостям ничего не угрожало", – добавили в пресс-службе.
В данный момент аттракцион работает в штатном режиме.
Между тем свыше полумиллиона жителей и гостей Москвы прокатились по канатной дороге "Воздушный трамвай" с момента ее открытия, которое состоялось в августе 2024 года на ВДНХ. Протяженность канатной дороги составляет 769 метров.