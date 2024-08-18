Bild: при пожаре на колесе обозрения в Саксонии пострадали более 30 человек

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Свыше 30 человек, включая четырех полицейских, пострадали в результате пожара на колесе обозрения в Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел примерно в 21:13 (22:13 по московскому времени) в ходе ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония рядом с озером Штремхаль, который находится неподалеку от Лейпцига. Сперва загорелась одна из кабинок, а после огонь перекинулся на другие.

Представитель местной полиции уточнила изданию, что у всех пострадавших зафиксированы незначительные травмы. При этом, по данным немецкого Красного Креста, не менее двух человек получили серьезные повреждения и они еще находятся в больнице.

Причина возгорания пока неизвестна, однако пожар уже потушили.

Ранее из-за удара молнии по Кармановской ГРЭС отключилось электроснабжения в Нефтекамске, Агиделе и частично на территории Краснокамского района. В связи с этим на колесе обозрения остановился двигатель. В двух кабинках было шесть человек.

В результате все шесть человек, из которых трое детей, были спущены на землю. Пострадавших нет. Пожарные МЧС РФ с помощью автолестницы передали жителям воду и оказали психологическую помощь.

