Шесть человек спасли с остановившегося колеса обозрения в Пензенской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

С колеса обозрения, которое остановилось в Пензенской области, спасены шесть человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Как отметили в ведомстве, колесо обозрения высотой 35 метров остановилось в Пензенской области. Предварительно сообщалось, что на аттракционе находятся четыре человека. Все люди были спасены.

"Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области", – говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Удмуртии трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Грахово. Мальчик был один дома, когда огонь охватил все строение. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.