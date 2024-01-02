Колесо обозрения остановилось в Пензенской области, на нем 4 человека – МЧС России

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Колесо обозрения высотой 35 метров остановилось в Пензенской области. На аттракционе находятся четыре человека. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Спасатели рассказали, что в Пензенский области остановилось колесо обозрения. На колесе находятся четыре человека. Спасатели МЧС выехали на место происшествия.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Удмуртии трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Грахово. Мальчик был один дома, когда огонь охватил все строение. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

С 1 января увеличили предельную штатную численность МЧС РФ увеличили на 4 тысячи человек. Теперь она составляет 307 101 человек. Штатная численность МЧС РФ была изменена указом Владимира Путина.