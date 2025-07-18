Двухлетний ребенок упал в коллектор в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Двухлетний мальчик упал в открытый коллектор в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в пятницу, 18 июля, рядом с домом № 15а на улице Кунавина. По данным ведомства, мальчик получил телесные повреждения. Его доставили в больницу. Однако позже, после медицинского осмотра, родители ребенка отказались от госпитализации.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Ведомство собирается выяснить, почему люк коллектора оставался открытым, создавая таким образом угрозу для жизни людей.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заключили в надзорном органе.

Ранее семилетний мальчик сломал позвоночник при падении с батута в Кузбассе. По данным СК, инцидент произошел 12 июня в городском парке "Полысаево".

В ведомстве указали, что мальчик, не заметив дыру в надувном батуте, оперся спиной на его стенку и упал с трехметровой высоты. В результате он получил травмы. Ребенка госпитализировали.