В Санкт-Петербурге руку трехлетнего мальчика зажало на эскалаторе в метро

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге руку трехлетнего мальчика зажало на эскалаторе станции метро "Академическая", сообщает телеграм-канал прокуратуры города.

В результате инцидента ребенок получил серьезные травмы, отметили представители ведомства. Скорая отвезла его в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

По данным учреждения, у мальчика диагностировали тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев руки. Врачам пришлось провести хирургическую операцию. Пока ребенок находится под наблюдением специалистов.

Петербургская прокуратура выясняет причину и обстоятельства произошедшего.

Ранее подмосковные врачи спасли задыхающегося трехлетнего мальчика. Ребенок проглотил металлический саморез, из-за чего не мог дышать. Винтик вылетел изо рта пострадавшего после того, как медик несколько раз применила на нем прием Геймлиха.