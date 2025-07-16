16 июля, 17:10Происшествия
В Санкт-Петербурге руку трехлетнего мальчика зажало на эскалаторе в метро
Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"
В Санкт-Петербурге руку трехлетнего мальчика зажало на эскалаторе станции метро "Академическая", сообщает телеграм-канал прокуратуры города.
В результате инцидента ребенок получил серьезные травмы, отметили представители ведомства. Скорая отвезла его в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.
По данным учреждения, у мальчика диагностировали тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев руки. Врачам пришлось провести хирургическую операцию. Пока ребенок находится под наблюдением специалистов.
Петербургская прокуратура выясняет причину и обстоятельства произошедшего.
Ранее подмосковные врачи спасли задыхающегося трехлетнего мальчика. Ребенок проглотил металлический саморез, из-за чего не мог дышать. Винтик вылетел изо рта пострадавшего после того, как медик несколько раз применила на нем прием Геймлиха.