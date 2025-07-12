Ребенок погиб в результате ДТП на трассе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мальчик погиб в результате ДТП на 56-м километре трассы М-7 "Волга" в Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, 13-летний ребенок сидел в салоне автомобиля, за рулем которого находилась женщина. Она не справилась с управлением во время обгона, в результате чего столкнулась с грузовой машиной. Мальчик, не пристегнутый ремнем безопасности, вылетел из легкового автомобиля и скончался на месте аварии от полученных ранений.

Ногинская городская прокуратура взяла на контроль уточнение деталей ДТП, а также ход и результаты проверки по факту произошедшего.

Ранее в аварии на юго-западе Москвы погиб человек. Предварительно, в районе дома 77 на Ленинском проспекте водитель автомобиля Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте.