Авария с двумя автомобилями и такси произошла на МКАД

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Два автомобиля и такси столкнулись на МКАД, сообщает телеграм-канал Дептранса.

Авария произошла на 92-м километре МКАД, в районе остановки "Тайнинская". Обстоятельства и информация о пострадавших уточняется, на месте сейчас работают оперативные службы города.

В Дептрансе уточняют, что движение в районе ДТП затруднено, так как заняты две полосы из пяти. В ведомстве посоветовали быть внимательнее и выбирать пути объезда.

Ранее в аварии на юго-западе столицы погиб человек. По предварительной информации, в районе дома 77 на Ленинском проспекте водитель автомобиля Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте.

В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства аварии.