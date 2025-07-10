Число погибших в результате аварии в Севастополе увеличилось до 5

Фото: телеграм-канал "Полиция Севастополя"

Число погибших в аварии в Севастополе выросло до пяти, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что скончалась 18-летняя водитель, которую до этого госпитализировали.

Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц".

Авария произошла на дороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 10 июля. 18-летняя девушка за рулем автомобиля "ВАЗ" не уступила дорогу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя. Легковушка и микроавтобус столкнулись, в результате погибли четыре девушки возрастом от 17 до 19 лет.