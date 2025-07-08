Женщина в Балашихе погибла при ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина умерла после ДТП в гаражном комплексе в Балашихе. Ее пьяный знакомый задел ее при попытке загнать машину в бокс. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, передает ведомство в своем телеграм-канале.

По данным МВД, перед происшествием женщина употребляла спиртное вместе с двумя знакомыми в гаражном кооперативе на Первомайской улице. Один из них решил загнать автомобиль в гараж и задним ходом наехал на жертву. Из-за полученных ран она скончалась на месте.

Петрова уточнила, что подозреваемый был задержан. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее у станции метро "Академическая" в Москве мотоциклист насмерть сбил девушку. Обстоятельства дела выясняют на месте сотрудники полиции.