15 человек пострадали при съезде микроавтобуса в кювет в подмосковном Ступине

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

15 человек пострадали в результате съезда микроавтобуса в кювет в городском округе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Инцидент произошел во вторник, 8 июля, примерно в 12:00 на трассе в районе села Старая Ситня. В ведомстве объяснили, что водитель микроавтобуса съехал в кювет, так как не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось.

Всем пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медпомощь. Ступинская городская прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Ведомство также даст оценку соблюдению перевозчиком требований закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

"На месте происшествия работает заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников", – сказано в заявлении ведомства.

Выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось на автодороге Ступино – Малино – Лермонтово, и сотрудники подмосковной Госавтоинспекции. По результатам проверки будет принято решение в порядке, который предусмотрен российским законом. В пресс-службе ведомства уточнили, что за рулем микроавтобуса "Луидор" был водитель 1968 года рождения.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в аварии на Профсоюзной улице в Москве. По данным ГАИ, мотоциклист сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте от полученных травм, а водителя госпитализировали.

