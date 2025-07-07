Водитель каршеринга задавил охранника парковки в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Водитель автомобиля каршеринга задавил охранника на платной парковке на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.

По предварительной информации, автомобилист не захотел оплачивать парковочное место и в ходе ссоры с мужчиной, который осуществлял пропускной режим, наехал на него. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался, уточнила Волк. Полицейские установили местонахождение 21-летнего нарушителя и задержали его. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Ранее автобус MAN наехал на мужчину на юго-востоке столицы, после чего его переехала "ГАЗель". ДТП произошло на 12-м километре внешней стороны МКАД. Как рассказали в Госавтоинспекции Москвы, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте.