Ребенка насмерть придавило стеной в результате ДТП в Дагестане

Фото: телеграм-канал "КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА"

Четырехлетнюю девочку насмерть придавила часть стены, в которую врезался автомобиль в селе Новогеоргиевка Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительной информации, 29-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в стену частного дома. В результате удара часть стены обрушилась на находившуюся рядом девочку. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

Двое пассажиров ВАЗ-2112 – 28-летняя женщина и четырехлетний ребенок – были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее прокуратура избрала меру пресечения водителю, который сбил восьмилетнего мальчика в Одинцове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Также на 69-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись 9 автомобилей. В связи с этим, по данным Дептранса столицы, движение на этом участке дороги было затруднено больше часа.