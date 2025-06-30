Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

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Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении департамента.

Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. Движение в районе аварии затруднено, москвичей и гостей города призвали выбирать пути объезда.

Ранее две машины попали в ДТП на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве. Из-за аварии движение транспорта на этом участке было затруднено на 4,5 километра.

До этого другая авария произошла на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводской улицы. ДТП также стало причиной временных затруднений движения.

