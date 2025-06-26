Массовое ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице

Видео: Москва 24

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 1-й Тверской-Ямской улице Москвы в районе дома 29. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

На месте ЧП работают оперативные службы города. В настоящий момент движение в районе ДТП затруднено в сторону центра на 1,3 километра, а также в сторону области – на 1,1 километра. Водителей просят выбирать пути объезда.

По информации Госавтоинспекции Москвы, в аварии с участием четырех машин никто не пострадал. Сотрудники ГАИ занимаются оформлением ДТП и регулировочными действиями.

Ранее в Кемерове произошла авария с участием 27 автомобилей. Как сообщили в МВД, на Логовом шоссе у грузовика FAW на спуске отказали тормоза, из-за чего транспортное средство въехало в 26 легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадали 7 человек. Из них 5 гражданам была оказана разовая медпомощь на месте происшествия, еще у 2 человек выявили легкие и средней тяжести травмы.