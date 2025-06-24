Задержан водитель, скрывшийся после смертельной аварии в Южном Тушине

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель, скрывшийся после смертельного ДТП в Южном Тушине, задержан сотрудниками Госавтоинспекции Западного округа Москвы, рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ГАИ, им оказался 27-летний мужчина. Он является водителем грузового автомобиля "Хендай".

Авария произошла на улице Яна Райниса во дворе дома 23. Автомобилист сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия, пешеход скончалась от полученных травм.

В пресс-службе уточняли, что сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее в Старой Купавне водитель мусоровоза насмерть сбил 61-летнюю женщину. ДТП произошло 9 июня на улице Чкалова. По данным подмосковной прокуратуры, водитель наехал на пешехода, когда та пыталась обойти мусоровоз спереди. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.