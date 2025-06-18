Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ростовской области"

Четыре человека погибли и еще двое получили травмы во время аварии в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем в среду, 18 июня, на 77-м километре трассы Элиста – Зимовники. По данным ведомства, водитель 1964 года рождения, находясь за рулем машины Lada Vesta, не справился с управлением из-за дождя и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Creta. Последним транспортным средством управлял мужчина 1981 года рождения.

В результате на месте ДТП погибли оба водителя, а также пассажир автомобиля Lada Vesta 1979 года рождения и пассажир машины Hyundai Creta 1989 года рождения. Двоих детей 2012 и 2018 годов рождения, которые получили травмы, доставили в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. В свою очередь, региональная прокуратура начала проверку соблюдения требований закона о безопасности дорожного движения. По ее результатам будут приняты меры реагирования, уточнила пресс-служба ведомства.

Ранее автобус съехал в кювет в Самарской области из-за осы. По данным регионального МВД, 66-летний мужчина ехал за рулем рейсового ПАЗа по дороге Рождествено – Торновое – Новинки в Волжском районе. Во время движения его укусила оса.

Водитель доехал до остановки, высадил часть пассажиров и продолжил поездку. Однако рядом с селом Новинки мужчина потерял сознание от анафилактического шока, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Пострадавшему водителю была оказана необходимая медпомощь. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

