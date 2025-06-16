Два человека пострадали в ДТП на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Два человека получили травмы в ДТП на 79-м километре внутренней стороны МКАД, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, столкнулись три автомобиля. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

В настоящее время движение в районе ДТП ограничено по четырем полосам из пяти. Ведомство рекомендовало водителям выбирать пути объезда.

Ранее на Варшавском шоссе около владения 219, строения 3 загорелась машина. По словам журналистов, это был автомобиль такси, у которого сначала задымилась печка, а затем раздался хлопок.

До этого авария произошла на 75-м километре МКАД в районе съезда на Ленинградское шоссе. Водитель грузовика потерял управление и врезался в ограждение.