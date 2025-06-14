Суд рассмотрит дело водителя грузовика, протаранившего остановившиеся на МКАД автомобили

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель грузовика предстанет перед судом по обвинению в смертельном ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Авария произошла на 36-м километре внешней стороны МКАД. Водитель рефрижератора ехал со скоростью, не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением управляемого автомобиля.

Из-за этого он не заметил автомобили, остановившиеся из-за другого мелкого ДТП, и врезался в них. В одном из них находился водитель, который погиб на месте происшествия.

В ходе установления всех причин аварии выяснилось, что у водителя грузовика не было страховки ОСАГО, уточнили в ведомстве. Там же добавили, что 36-летний житель Московской области обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. Прокуратура Москвы уже утвердила обвинительное заключение по этому делу.

Ранее автомобиль въехал в торговый центр в Краснодаре. Водитель машины Nissan на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia.

В результате Nissan наехал на бордюрный камень, а затем въехал в металлическую опору с дорожным знаком. Вторая иномарка наехала на бордюр, после чего врезалась в здание торгового центра "Галерея".

Еще одно ДТП случилось на Кутузовском проспекте в Москве, в районе съезда на Рублевское шоссе. Здесь столкнулись автомобиль и мотоцикл. Из-за аварии движение в этом районе было затруднено, однако позже его восстановили.