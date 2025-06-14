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14 июня, 15:44

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Агентство "Москва": 4 человека пострадали в результате двух автомобильных аварий в ТиНАО

Четыре человека пострадали в результате двух автомобильных аварий в ТиНАО – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в двух авариях, произошедших в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник.

Первое ДТП случилось в деревне Рассудово, возле дома 25. Там столкнулись два автомобиля. В результате ранения получили три человека. Они были госпитализированы.

Также на 26-м километре Киевского шоссе столкнулись три автомобиля, двигавшиеся в одном направлении. Один из участников аварии был доставлен в Московский многопрофильный медицинский центр "Коммунарка".

Ранее шесть человек погибли в результате аварии с участием легкового автомобиля и мини-трактора возле поселка Ныгда Иркутской области. По предварительной информации, пять человек погибли на месте ДТП, еще один скончался в машине скорой помощи.

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