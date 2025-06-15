Три автомобиля столкнулись на СВХ в районе Яузской аллеи

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Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Яузской аллеи, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – уточнили в департаменте.

Движение в районе дорожно-транспортного происшествия временно затруднено, автомобилистов призвали выбирать альтернативные пути для объезда. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших еще уточняются.

Ранее авария произошла на 75-м километре МКАД, в районе съезда на Ленинградское шоссе. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление и врезался в ограждение.

Из-за дорожного инцидента отмечались временные затруднения в движении. Позже движение транспорта было восстановлено.

