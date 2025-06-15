Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 18:41

Происшествия

Три автомобиля столкнулись на СВХ в районе Яузской аллеи

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Яузской аллеи, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – уточнили в департаменте.

Движение в районе дорожно-транспортного происшествия временно затруднено, автомобилистов призвали выбирать альтернативные пути для объезда. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших еще уточняются.

Ранее авария произошла на 75-м километре МКАД, в районе съезда на Ленинградское шоссе. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление и врезался в ограждение.

Из-за дорожного инцидента отмечались временные затруднения в движении. Позже движение транспорта было восстановлено.

ДТП произошло на северо-востоке Москвы

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика