Три человека погибли при ДТП в Каякентском районе Дагестана

Фото: телеграм-канал "КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА"

Три человека погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей в Каякентском районе Дагестана, передает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла около 00:35 по местному времени на 870-м километре ФАД "Кавказ". По версии правоохранителей, 61-летний водитель грузовика Volvo, следуя за другой машиной, не соблюдал безопасную дистанцию.

Он въехал в автомобиль Honda Elysion, который стоял на красный сигнал светофора. В результате удара Honda оказалась зажата между тягачом и стоящим впереди Mercedes-Benz Actros. За рулем последнего находился 62-летний житель Азербайджана.

В результате случившегося на месте погибли 40-летний водитель Honda и двое его пассажиров – 51-летний мужчина и 40-летняя женщина, оба из Ставропольского края.

Ранее автобус с детьми опрокинулся в селе Воронежское-2 в Хабаровском крае по пути в зоосад. Согласно последним данным, травмы получили 21 ребенок и один взрослый.

Еще одно ДТП произошло в Челябинской области: предварительно, ВАЗ-211440 столкнулся с грузовиком ГАЗ-330227. В результате были ранены водитель легкового автомобиля 2003 года рождения и две его пассажирки, женщины 1999 и 1985 годов рождения. Грудной ребенок, находившийся в легковушке, скончался в течение суток в больнице.