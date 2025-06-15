Движение на МКАД в районе съезда на Ленинградское шоссе восстановлено

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты восстановили движение транспорта на внешней стороне 75-го километра МКАД в районе съезда на Ленинградское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Ограничения наблюдались из-за ранее произошедшей там аварии. Водитель грузовика потерял управление и врезался в ограждение. Для установления всех причин на месте ДТП работали оперативные службы города.

До этого столкновение автомобиля и мотоцикла на Перовской эстакаде повлекло за собой трудности в движении в направлении шоссе Энтузиастов.

Вместе с тем проблематично было проехать по Ярославском шоссе в районе дома 5 из-за ДТП. По данным Дептранса, там столкнулись два автомобиля.