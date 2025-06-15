Авария произошла на 75 км МКАД в районе съезда на Ленинградское шоссе

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Авария произошла на 75-м километре МКАД в районе съезда на Ленинградское шоссе, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там водитель грузовика потерял управление и врезался в ограждение. В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города.

Им предстоит выяснить все подробности случившегося, а также уточнить количество возможных пострадавших.

Авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем Дептранс настоятельно призвал водителей искать пути объезда.

Ранее на Перовской эстакаде в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл. Из-за аварии наблюдались трудности в движении в направлении шоссе Энтузиастов.

До этого проблематично было проехать по Ярославском шоссе в районе дома 5 из-за ДТП. По данным Дептранса, там столкнулись два автомобиля. На месте аварии также работали оперативные службы.