Возгорание автомобиля произошло посреди Варшавского шоссе

Фото: телеграм-канал "Москвач+"

Автомобиль загорелся на Варшавском шоссе. О дорожно-транспортном происшествии сообщил телеграм-канал Дептранса Москвы.

По информации ведомства, возгорание машины произошло в районе владения 219с3. На место произошедшего прибыли оперативные службы города. В районе случившегося движение транспорта затруднено, обратили внимание водителей в Дептрансе и призвали выбирать пути объезда.

Как уточнила газета "Известия", посреди Варшавского шоссе загорелся автомобиль такси. По информации СМИ, сначала задымилась печка машины, затем раздался хлопок. Предварительно, водитель получил ожоги.

Ранее три автомобиля столкнулись на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Яузской аллеи. Движение в районе ДТП было временно затруднено.

Также авария произошла на 75-м километре МКАД в районе съезда на Ленинградское шоссе. Там водитель грузовика потерял управление и врезался в ограждение.