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17 июня, 21:12

Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате аварии, которая произошла на 104-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на востоке Москвы столкнулись четыре транспортных средства. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

До этого стало известно о гибели в Башкирии чемпиона мира по мотогонкам на льду Николая Красникова погиб.

По данным местной Госавтоинспекции, на 69-м километре автодороги Р240 столкнулись машина Lada Granta и грузовики "Газель" и Sitrak. Уточняется, что 40-летний автомобилист скончался до прибытия скорой помощи.

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