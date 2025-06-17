17 июня, 19:42Происшествия
Три автомобиля столкнулись на 104-м км МКАД
В настоящее время на месте ДТП задействованы оперативные службы города. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших выясняются.
В департаменте предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено на 2,5 километра. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.
Ранее чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии. По данным местной Госавтоинспекции, авария с участием автомобиля Lada Granta и встречных грузовиков "Газель" и Sitrak произошла утром 16 июня на 69-м километре трассы Р240. 40-летний водитель машины умер до приезда скорой помощи.
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 78-го километра МКАД