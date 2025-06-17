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17 июня, 19:42

Происшествия

Три автомобиля столкнулись на 104-м км МКАД

Видео: Москва 24

Три машины столкнулись на внешней стороне 104-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время на месте ДТП задействованы оперативные службы города. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено на 2,5 километра. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии. По данным местной Госавтоинспекции, авария с участием автомобиля Lada Granta и встречных грузовиков "Газель" и Sitrak произошла утром 16 июня на 69-м километре трассы Р240. 40-летний водитель машины умер до приезда скорой помощи.

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 78-го километра МКАД

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