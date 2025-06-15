Движение на СВХ в районе Яузской аллеи восстановлено после ДТП

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Движение на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Три автомобиля 15 июня столкнулись на СВХ в районе дома № 9 по Яузской аллее. На месте начали работу оперативные службы города, но об обстоятельствах инцидента не сообщалось.

Также не было информации о возможных пострадавших. Из-за этого в районе ДТП было временно затруднено движение. Автомобилистов призывали выбирать альтернативные пути для объезда.

Ранее движение транспорта было затруднено на Ярославском шоссе в районе дома № 5 из-за аварии. Там столкнулись два автомобиля. Водителей также призвали выбирать пути объезда.

