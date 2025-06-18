Автобус съехал в кювет из-за осы в Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автобус съехал в кювет в Самарской области из-за осы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, передает РИА Новости.

Инцидент произошел днем 18 июня. По данным ведомства, 66-летний мужчина ехал за рулем рейсового автобуса ПАЗ по дороге Рождествено – Торновое – Новинки в Волжском районе. Во время движения его укусила оса.

Водитель доехал до остановки, высадил часть пассажиров и продолжил поездку. Однако рядом с селом Новинки мужчина потерял сознание от анафилактического шока, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

Пострадавшему водителю была оказана необходимая медпомощь. В ведомстве уточнили, что среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

Ранее две девочки погибли в результате ДТП на автодороге МБК – Кладьково – Берендино возле деревни Потаповское в Воскресенске. По данным подмосковного МВД России, водитель за рулем автомобиля Lada не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии две 13-летние девочки скончались на месте от полученных травм, водитель и еще одна 12-летняя пассажирка были госпитализированы.