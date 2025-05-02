Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Полиция Нижегородской области"

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области вечером 1 мая, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительной информации, водитель за рулем легкового автомобиля Niva Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta. В результате аварии погибли оба водителя и по одному пассажиру из каждого автомобиля.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения товарного поезда с "КамАЗом", груженным кегами пива, в Тейкове Ивановской области. Поезд проехал еще около километра после аварии, прежде чем остановиться. Водитель и пассажир грузовика живы, но получили серьезные травмы.

Также 1 мая автомобиль опрокинулся на проспекте Маршала Жукова в Москве. Обстоятельства аварии и данные о пострадавших выясняются.