Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Копенгагене возросло до 12 человек

Фото: nyheder.tv2.dk/Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Копенгагене увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает телеканал TV-2 со ссылкой на инспектора полиции Томми Лаурсена.

Он добавил, что 2 человека находятся в критическом состоянии.

Лаурсен также рассказал, что 21 человек доставлен в больницу – им оказывают психологическую помощь после произошедшего. Инспектор полиции подчеркнул, что версия о террористическом характере наезда исключена.

По данным правоохранительных органов, водителю предъявлены обвинения в небезопасном вождении и причинении вреда здоровью по неосторожности. Вопрос о передаче данного дела в суд пока остается на рассмотрении полиции.

В ведомстве предположили, что авария произошла из-за того, что водитель, вероятно, перепутал педали газа и тормоза.

ДТП произошло 30 апреля. Пенсионер за рулем автомобиля не справился с управлением и въехал в толпу людей на улице Сортедам-Доссеринг. Одному из пострадавших потребовалась экстренная медпомощь. Водитель также получил травмы.