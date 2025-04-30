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30 апреля, 17:23 (обновлено 30.04.2025 18:40)

Происшествия

Автомобиль наехал на толпу людей в Копенгагене

Фото: 123RF/peopleimages12

Машина въехала в толпу людей в центре Копенгагена. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

В результате несколько граждан получили травмы. По данным Reuters, могли пострадать не менее пяти человек. Одному из них понадобилась экстренная медпомощь.

"Пожилой мужчина не справился с управлением своего автомобиля", – уточняет СМИ.

Информацию позднее подтвердила датская полиция в соцсети X. Уточняется, что авария произошла на улице Сортедам-Доссеринг.

Ранее автомобиль наехал на толпу людей на фестивале Лапу-Лапу в Ванкувере. В результате свыше 20 человек пострадали.

Полиция задержала водителя транспортного средства. Им оказался 30-летний житель Ванкувера Кайджи Адам Ло. Ему предъявлены обвинения в восьми убийствах второй степени. Злоумышленник находится под стражей.

Новости мира: на фестивале в Ванкувере автомобиль въехал в толпу людей

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