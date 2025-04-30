Автомобиль наехал на толпу людей в Копенгагене

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Машина въехала в толпу людей в центре Копенгагена. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

В результате несколько граждан получили травмы. По данным Reuters, могли пострадать не менее пяти человек. Одному из них понадобилась экстренная медпомощь.

"Пожилой мужчина не справился с управлением своего автомобиля", – уточняет СМИ.

Информацию позднее подтвердила датская полиция в соцсети X. Уточняется, что авария произошла на улице Сортедам-Доссеринг.

Ранее автомобиль наехал на толпу людей на фестивале Лапу-Лапу в Ванкувере. В результате свыше 20 человек пострадали.

Полиция задержала водителя транспортного средства. Им оказался 30-летний житель Ванкувера Кайджи Адам Ло. Ему предъявлены обвинения в восьми убийствах второй степени. Злоумышленник находится под стражей.

